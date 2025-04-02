Daniel's Pizza 1 South Broom Street
1016 North Lincoln Street, Wilmington, DE
FOOD
PASTA SPECIALTIES
CHICKEN DINNERS
SAFOOD DINNERS
JUMBO SHRIMP DINNER
CHICKEN FRANCAISE
STRAMBOLI
SIDE ORDERS
KIDS MENU
FINGER FOODS
CHEESE FRIES$4.99
COMBO WITH CHICKEN FRIES$9.50
CHICKEN WINGS WITH FRIES$7.99
PIZZA FRIES$5.99
HOT WINGS(1)$1.00
TEXAS FRIES$5.99
BACON CHEDDAR FRIES$5.50
ONION RINGS$4.50
CHICKEN TENDERS$5.99
MOZARELLA STICKS$5.99
FRIED MUSHROOMS$5.99
POPPERS$5.99
BROCCOLI BITES$5.99
FRIED CALAMARI$7.99
GARLIC KNOTS$3.50
S$2.25
L$4.50
SALADS
BURGERS
WRAPS
GRILLED CHICKEN SANDWICH
COLD HOAGIES
HOT SUBS
STEAK$8.50
CHEESESTEAK$8.99
PIZZA STEAK$10.50
CHICKEN STEAK$8.50
CHICKEN CHEESESTEAK$8.99
BUFFALO CHICKEN CHEESESTEAK$10.50
NEW GARDEN CHEESEST4EAK$11.99
EGGPLANT PARMESAN$10.50
CHICKEN PARMESAN$10.50
MEATBALL PARMESAN$10.50
SAUSAGE PARMESAN$10.50
FRIED CHICKEN HOAGIE$10.50
STEAK HOAGIE$11.50
CHICKEN STEAK HOAGIE$10.99
CHEESESTEAK HOAGIE$10.99
SAUSAGE HERO$10.50
EXTRA TOPPING$0.50
EXTRA MEAT$2.50
PICKLES$0.50
HOT PEPPER$0.50
SWEET PEPPER$0.50
BANANA PEPPER$0.50
MUSHROOMS$0.50
BACON$0.99
CLUB SANDWICHES
PIZZAS
SICILLAN CHEESE$14.99
SICILIAN THE WORKS$19.99
SICILIAN MEAT LOVERS$19.99
SPECIAL TOPPINGS$4.00
NAPOLITAN CHEESE PIZZA$6.99
S$5.99
M$7.50
L$10.50
PLAIN CHEESE$2.00
ONE TOPPING$2.50
SPECIAL$3.00
S$1.00
M$1.75
L$2.00
CHICKEN$4.00
STEAK$4.00
GROUND BEEF$4.00
ANCHOVIES$4.00
EGGPLANT$4.00
ITALIAN SLICED SAUSAGE$4.00
OTHER$4.00
SPECIALTY PIZZA
BARBECUE CHICKEN$11.50
CHICKEN CAESAR$11.50
BUFFALO CHICKEN$11.50
MEAT LOVERS$11.50
CHEESESTEAK$11.50
VEGETARIAN$11.50
THE WORKS$11.50
HAWAIIAN$11.50
CALABRESE$11.50
CHICKEN HONEY MUSTARD$11.50
CHICKEN BACON RANCH$11.50
CHICKEN PARMESAN$11.50
BROCCOLI & TOMATOES$11.50
SPINACH WITH RICOTTA$11.50
FUNGHI$11.50
CAPRI$11.50
S$11.00
M$13.00
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S
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Paletas
CHEESE RAVIOLI
Fried chiken taco loco Location and Hours
(302) 545-7694
Open now • Closes at 11PM