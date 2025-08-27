Dani's Pizza Italian Restaurant 1 South Broom Street
1 South Broom Street, Wilmington, DE
FOOD
BURGERS
CHICKEN DINNERS
CHICKEN FRANCAISE
CHICKEN PIECES
CLUB SANDWICHES
COLD HOAGIES
FINGER FOODS
BACON CHEDDAR FRIES$5.50
BROCCOLI BITES$5.99
CHEESE FRIES$4.99
CHICKEN TENDERS$5.99
CHICKEN WINGS WITH FRIES$7.99
COMBO WITH CHICKEN FRIES$9.50
FRIED CALAMARI$7.99
FRIED MUSHROOMS$5.99
GARLIC KNOTS$3.50
HOT WINGS(1)$1.00
MOZARELLA STICKS$5.99
ONION RINGS$4.50
PIZZA FRIES$5.99
POPPERS$5.99
TEXAS FRIES$5.99
S$2.25
L$4.50
GRILLED CHICKEN SANDWICH
HOT SUBS
STEAK$8.50
CHEESESTEAK$8.99
PIZZA STEAK$10.50
CHICKEN STEAK$8.50
CHICKEN CHEESESTEAK$8.99
BUFFALO CHICKEN CHEESESTEAK$10.50
NEW GARDEN CHEESEST4EAK$11.99
EGGPLANT PARMESAN$10.50
CHICKEN PARMESAN$10.50
MEATBALL PARMESAN$10.50
SAUSAGE PARMESAN$10.50
FRIED CHICKEN HOAGIE$10.50
STEAK HOAGIE$11.50
CHICKEN STEAK HOAGIE$10.99
CHEESESTEAK HOAGIE$10.99
SAUSAGE HERO$10.50
EXTRA TOPPING$0.50
EXTRA MEAT$2.50
PICKLES$0.50
HOT PEPPER$0.50
SWEET PEPPER$0.50
BANANA PEPPER$0.50
MUSHROOMS$0.50
BACON$0.99
JUMBO SHRIMP DINNER
KIDS MENU
PASTA SPECIALTIES
PIZZAS
SICILLAN CHEESE$14.99
SICILIAN THE WORKS$19.99
SICILIAN MEAT LOVERS$19.99
SPECIAL TOPPINGS$4.00
NAPOLITAN CHEESE PIZZA$6.99
PIZZA ONE TOPING$7.99
PEPERONI PIZZA$14.99
S$5.99
M$7.50
L$10.50
PLAIN CHEESE$2.00
ONE TOPPING$2.50
SPECIAL$3.00
PIZZA ROLLS$5.99
S$1.00
M$1.75
L$2.00
CHICKEN$4.00
STEAK$4.00
GROUND BEEF$4.00
ANCHOVIES$4.00
EGGPLANT$4.00
ITALIAN SLICED SAUSAGE$4.00
OTHER$4.00
SAFOOD DINNERS
SALADS
SIDE ORDERS
SPECIALTY PIZZA
BARBECUE CHICKEN$11.50
CHICKEN CAESAR$11.50
BUFFALO CHICKEN$11.50
MEAT LOVERS$11.50
CHEESESTEAK$11.50
VEGETARIAN$11.50
THE WORKS$11.50
HAWAIIAN$11.50
CALABRESE$11.50
CHICKEN HONEY MUSTARD$11.50
CHICKEN BACON RANCH$11.50
CHICKEN PARMESAN$11.50
BROCCOLI & TOMATOES$11.50
SPINACH WITH RICOTTA$11.50
FUNGHI$11.50
CAPRI$11.50
S$11.00
M$13.00
L$15.00
S
M$7.50
L$10.50
STRAMBOLI
WRAPS
DRINK
WATER
Paletas
SLUSHIE
PANDEBONO
BARBECUE CHICKEN
